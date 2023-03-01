دولي

الخارجية الأميركية تعقب على تصريح سموتريتش وتوجه طلباً لنتنياهو

الخارجية الأميركية تعقب على تصريح سموتريتش وتوجه طلباً لنتنياهو
سموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
عقبت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ودعوته لـ "محو حوارة" جنوب نابلس من الوجود.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بمحو قرية حوارة غير مسؤولة ومقززة وتدعو للعنف".

كما وطالبت الوزارة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدانة هذه التصريحات وبشكل عنيف.

وكان سموتريتش، قال اليوم الأربعاء، إنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

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