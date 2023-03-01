مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية عواطف حيار، اليوم الأربعاء، جولة شملت عددا من المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المملكة المغربية، وذلك للإطلاع على الخدمات التي تقدمها واستكشاف أولويات فرص التعاون المشترك بين البلدين.تأتي هذه الجولة ضمن أجندة الزيارة التعاونية التي يجريها مجدلاني للمملكة المغربية، حيث زار مجدلاني والحيار، جمعية الحنان للأطفال ذوي الإعاقة، واطلع على تطور ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية.واستعرض مجدلاني، التجربة الفلسطينية في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الاطفال؛ مؤكدا أهمية التعاون المشترك لنقل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.ونوه مجدلاني إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، تفتح أبوابها للشراكة مع المغرب، وذلك على صعيد الوزارة والمؤسسات العاملة في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاعات الأخرى.وفي السياق ذاته، زار الوزيران المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في مدينة طنجة، والتقيا بمدير المعهد والطاقم العامل فيه وطلبته، حيث تحدث مجدلاني حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل مهننة العمل الاجتماعي، مؤكدا مواصلة العمل لإنجاز ذلك.وأشار إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع المعهد من أجل تدريب الكوادر الفلسطينية فيه.كما كلف الوزيران الوكلاء من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها نهاية شباط الماضي.