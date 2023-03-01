شؤون فلسطينية

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية عواطف حيار، اليوم الأربعاء، جولة شملت عددا من المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المملكة المغربية، وذلك للإطلاع على الخدمات التي تقدمها واستكشاف أولويات فرص التعاون المشترك بين البلدين.

تأتي هذه الجولة ضمن أجندة الزيارة التعاونية التي يجريها مجدلاني للمملكة المغربية، حيث زار مجدلاني والحيار، جمعية الحنان للأطفال ذوي الإعاقة، واطلع على تطور ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية.

واستعرض مجدلاني، التجربة الفلسطينية في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الاطفال؛ مؤكدا أهمية التعاون المشترك لنقل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

ونوه مجدلاني إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، تفتح أبوابها للشراكة مع المغرب، وذلك على صعيد الوزارة والمؤسسات العاملة في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاعات الأخرى.

وفي السياق ذاته، زار الوزيران المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في مدينة طنجة، والتقيا بمدير المعهد والطاقم العامل فيه وطلبته، حيث تحدث مجدلاني حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل مهننة العمل الاجتماعي، مؤكدا مواصلة العمل لإنجاز ذلك.

وأشار إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع المعهد من أجل تدريب الكوادر الفلسطينية فيه.

كما كلف الوزيران الوكلاء من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها نهاية شباط الماضي.

أخبار ذات صلة

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

&quot;مجلس خبراء التعليم العالي&quot; يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

"مجلس خبراء التعليم العالي" يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

عقب استشهاد حمدان.. &quot;فتح&quot; تعلن الإضراب غدا الخميس في أريحا

عقب استشهاد حمدان.. "فتح" تعلن الإضراب غدا الخميس في أريحا

الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويطالب المنظمات الدولية بمحاكمة سموتيرتش

الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويطالب المنظمات الدولية بمحاكمة سموتيرتش

أريحا: شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

أريحا: شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

عطاري يطلع على عمل عدد من المؤسسات الزراعية في غزة

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

تفاصيل لقاء اشتية ووزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

مجدلاني يطلع على خدمات المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي في المغرب

&quot;مجلس خبراء التعليم العالي&quot; يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

"مجلس خبراء التعليم العالي" يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

عقب استشهاد حمدان.. &quot;فتح&quot; تعلن الإضراب غدا الخميس في أريحا

عقب استشهاد حمدان.. "فتح" تعلن الإضراب غدا الخميس في أريحا

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

مؤسسات الأسرى: قانون الإعدام للأسرى سيقود إلى ثورة ضد الاحتلال

مؤسسات الأسرى: قانون الإعدام للأسرى سيقود إلى ثورة ضد الاحتلال

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال