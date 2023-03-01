شؤون فلسطينية

"مجلس خبراء التعليم العالي" يناقش خطة العمل للعامين المقبلين

"مجلس خبراء التعليم العالي" يناقش خطة العمل للعامين المقبلين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس خبراء إصلاح التعليم العالي المنبثق عن مكتب "إيراسموس" الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعه من خلال تقنية الاتصال المرئي؛ برئاسة وزير التعليم العالي ‏والبحث العلمي محمود أبو مويس، لبحث خطة عمل المجلس للعاملين المقبلين، ومؤشرات قياس الأداء.

وتُركّز الخطة في محاورها على تعزيز الحضور الدولي للجامعات الفلسطينية، ودعم وتعزيز التعليم المهني والتقني.

وشارك في اللقاء مدير "إيراسموس" عبد الكريم دراغمة، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، وبحضور الفرق المنبثقة عن "مجلس الخبراء" و"إيراسموس" من ممثلي الجامعات الفلسطينية في شطري الوطن.

وفي هذا السياق، شدّد أبو مويس على أهمية محاور خطة العمل لمجلس الخبراء، بما يشمل تعزيز حضور الجامعات الفلسطينية على الساحة الدولية من خلال مساهمة فلسطين في البحث العلمي التطبيقي، وكذلك تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي مع دول أوروبا؛ من خلال الفرص الكبيرة التي توفرها مشاريع "إيراسموس".

ولفت إلى أن المحور الثاني من خطة عمل مجلس الخبراء يركّز على أهمية تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال مراجعة السياسات الناظمة، وإصدار النشرات التوعوية، وعقد اللقاءات التي تهدف لزيادة برامج دبلوم التطوير المهني لخريجي الثانوية العامة والجامعات؛ مع أهمية ابتكار برنامج لدبلوم مهني "دبلوم المهارات المتخصصة".

وأكد أبو مويس التكامل بين سياسات وتوجهات وأولويات الوزارة ‏ونشاطات فريق خبراء الإصلاح؛ على صعيد جهود تطوير قطاع التعليم العالي.

من جانبه، شكر دراغمة الوزير أبو مويس لاهتمامه بدعم جهود فريق الخبراء الوطني، بما يؤكد الحرص على تنظيم وتوحيد الجهود ‏لتحقيق التكامل المطلوب بين عمل فريق الخبراء وأولويات وزارة التعليم العالي وبرنامج "إيراسموس"، مشيدا بفريق خبراء الإصلاح واللجان المنبثقة عنه وأفكارهم ومساهمتهم في صياغة السياسات، مشيرا إلى الحرص على استثمار نتائج مشاريع ‏إيراسموس لصالح منظومة التعليم العالي في فلسطين.‏

وفي نهاية اللقاء؛ أقر مجلس الخبراء الخطة بمحوريها الأساسيين، كما شكّل فرق عمل لمباشرة التنفيذ.

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