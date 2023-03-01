الشيخ يرحب ببيان الخارجية الأميركية ويطالب المنظمات الدولية بمحاكمة سموتيرتش

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن دعوة سموتريتش إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود، هي دعوة إرهابية عنصرية يعلنها وزير إرهابي في حكومة الاحتلال.وقال الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، "إن هذا يتطلب من المنظمات الدولية الحقوقية محاكمة هذا الإرهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".في ذات السياق، رحب اشتية ببيان الخارجية الأمريكية التي اعتبرت تصريحات سموتريتش بمحو حواره أنها غير مسؤوله ومقززه وتدعو للعنف.وسبق أن سموتريتش، إنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.