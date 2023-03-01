أريحا: شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، عن تلقيها تأكيداً من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ظهر اليوم، وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 شبان، وكانت طواقم الإسعاف المتواجدة في المنطقة قد حاولت إنعاش الشاب حمدان بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، إلا أن جنود الاحتلال اعتقلوه.وباستشهاد الشاب حمدان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.