الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية.والسفراء هم: سفير جزر المالديف محمد خليل، سفير جمهورية باكستان الإسلامية سجاد علي خان، وسفير جمهورية اندونيسيا ادي بادمو سارونو، وسفير جمهورية السودان حسن صالح حسن سوار الذهب.وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.ونقل السفراء خلال مراسم تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس عباس تحيات رؤساء دولهم، ورغبة قادتهم في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون المشتركة بين الشعبين والبلدين.