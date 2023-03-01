زيارات متبادلة لشخصيات بارزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.. وهذه أهدافها

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (أكسيوس) الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، عن زيارات متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لشخصيات رفيعة المستوى ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة.ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم، إن وزير الدفاع الأميركي سيزور إسرائيل الأربعاء، المقبل لتهدئة الأوضاع الجارية حالياً في الضفة الغربية.وأفاد الموقع كذلك بزيارة مرتقبة إلى واشنطن من قبل وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي الإسرائيليين لبحث عدة ملفات مع الجانب الأميركي.ولفت إلى أن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها، الأوضاع في الضفة الغربية، بالإضافة للملف الإيراني.