دولي

مجلس النواب الأميركي يخوّل بايدن حظر تطبيق تيك توك

مجلس النواب الأميركي يخوّل بايدن حظر تطبيق تيك توك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن صلاحية حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.

وبعد تصويت 24 عضوا في صالحه مقابل رفض 16  تمرير مشروع القانون الذي يهدف، "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".

وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بكامل أعضاءه، للتصويت عليه بعد موافقة اللجنة عليه.

وأعربت الخارجية الصينية، في وقت سابق، عن معارضتها قرار البيت الأبيض بحظر "تيك توك"، معتبرة أن قرار واشنطن حول التطبيق الإلكتروني يعمم مفهوم الأمن القومي.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب الأميركي يخوّل بايدن حظر تطبيق تيك توك

مجلس النواب الأميركي يخوّل بايدن حظر تطبيق تيك توك

الصين ترجح تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات العسكرية الأميركية

الصين ترجح تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات العسكرية الأميركية

إعلام إسرائيلي: السماح بفتح تحقيق مع عضو كنيست من حزب بن غفير

إعلام إسرائيلي: السماح بفتح تحقيق مع عضو كنيست من حزب بن غفير

رئيس شاباك السابق يشن هجومًا على حكومة نتنياهو ويُحذر من حرب أهلية

رئيس شاباك السابق يشن هجومًا على حكومة نتنياهو ويُحذر من حرب أهلية

بالفيديو: إصابة إسرائيليين عقب تجدد المظاهرات الاحتجاجية على التعديلات القضائية

بالفيديو: إصابة إسرائيليين عقب تجدد المظاهرات الاحتجاجية على التعديلات القضائية

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

كم بلغ عدد وفيات زلزال تركيا وسوريا مؤخرًا؟

كم بلغ عدد وفيات زلزال تركيا وسوريا مؤخرًا؟

الدفاع الروسية تكشف آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

الرئيس يقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

مؤسسات الأسرى: قانون الإعدام للأسرى سيقود إلى ثورة ضد الاحتلال

مؤسسات الأسرى: قانون الإعدام للأسرى سيقود إلى ثورة ضد الاحتلال

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال