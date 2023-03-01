مجلس النواب الأميركي يخوّل بايدن حظر تطبيق تيك توك

رام الله - دنيا الوطنأقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن صلاحية حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة.وبعد تصويت 24 عضوا في صالحه مقابل رفض 16 تمرير مشروع القانون الذي يهدف، "إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية".وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بكامل أعضاءه، للتصويت عليه بعد موافقة اللجنة عليه.وأعربت الخارجية الصينية، في وقت سابق، عن معارضتها قرار البيت الأبيض بحظر "تيك توك"، معتبرة أن قرار واشنطن حول التطبيق الإلكتروني يعمم مفهوم الأمن القومي.