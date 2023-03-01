الصين ترجح تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات العسكرية الأميركية

رام الله - دنيا الوطناستنكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إثارة واشنطن مجددا مزاعمها حول تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني، ورجّحت تسرّبه من مختبر عسكري في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية.وقالت نينغ : "يجب على الولايات المتحدة احترام العلم والحقائق، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في أسرع وقت ممكن، ودعوة الخبراء الدوليين لإجراء الأبحاث، وتبادل نتائج البحوث مع المجتمع الدولي".وجاء تعليق نينغ، ردا على تصريح مدير "إف بي آي"، كريستوفر راي، الذي قال إن "الفيروس على الأرجح تسرب نتيجة حادث محتمل في أحد مختبرات ووهان" الصينية.كما اتهم راي الحكومة الصينية بمحاولة عرقلة الجهود الأمريكية للتحقيق في منشأ الوباء.