شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 دعا المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط الجاد على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من إقرار قانون يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وضرورة احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا الإطار.

وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس إنّ أحد الوعود الرئيسة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي في حملته الانتخابية كانت تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم تعدها إسرائيل "إرهابية"، إذ هدّد مرارًا بإعدام الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"، وهو الآن بصدد تشريع هذه العقوبة.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي لارا حميدي في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق إخضاع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة (محاكم كنغرية)، بمعدل إدانة يتجاوز 99%، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تعكس بالفعل نمطًا من عمليات الإعدام المنهجية خارج نطاق القانون، والتي ينفذها الجيش الإسرائيلي على نحو غير متناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبيّنت أنّ العام الماضي سجّل الرقم الأعلى من الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، حيث قتلت إسرائيل نحو 145 فلسطينيًا، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام رقمًا أعلى من العام المنصرم، نظرًا إلى مقتل 63 فلسطينيًا في أقل من شهرين فقط؛ 70% منهم دون سن الثلاثين.

وأكّدت أنّ المرصد الأورومتوسطي وثّق في معظم حوادث القتل الإسرائيلية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك إطلاق النار بقصد القتل كخيارٍ أول حتى عندما لا يشكّل الشخص المستهدف أي تهديد، واستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وإظهار استخفاف كبير بحياة المدنيين، فضلًا عن الحرمان المنهجي للجرحى الفلسطينيين من تلقي العلاج وتركهم ينزفون حتى الموت.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ممارسات الإعدام خارج نطاق القانون، وضرورة الوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كخطوة ضرورية لحماية المدنيين، ومنع خسارة المزيد من الأرواح.

أخبار ذات صلة

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للرقابة على جرائم الاحتلال

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للرقابة على جرائم الاحتلال

الزهار لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الزهار لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

‏فتوح يدين مصادقة كنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

الأورومتوسطي يدعو لمنع إسرائيل من إقرار تشريع يسمح بإعدام الأسرى

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

المنظمات الأهلية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن برام الله

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

الزهار لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الزهار لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الحزب العربي الناصري يحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في مصر

الحزب العربي الناصري يحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في مصر

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

مصر تقرر عودة العمل بالتوقيت الصيفي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال