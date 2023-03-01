المبادرة الوطنية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية لتلفزيون وطن

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر وكالة وطن في رام الله ومنع عقد مؤتمر صحفي، والاعتداء على بعض الصحفيين المتواجدين فيه.واعتبرت حركة المبادرة الاقتحام ممارسة خطيرة تمس بحرية الرأي والتعبير وتمثل مسا خطيرا بالحريات الإعلامية وبالقانون الأساسي الذي يضمن حرية الرأي التعبير للمواطن الفلسطيني، وبقيم الوحدة الوطنية في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه ويحتاج إلى ترسيخ وحدته الوطنية و تفعيل الطاقات الشعبية و النضالية.وطالبت المبادرة، الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة المسؤولين عن الاقتحام و ضمان حرية الصحافة و الرأي والتعبير وعدم تكرار هذه الممارسات التي تؤذي المصلحة الوطنية والحقوق الديمقراطية الأساسية.