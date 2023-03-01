توزيع المناصب على مجلس غرفة تجارة نابلس الجديد

رام الله - دنيا الوطنجرى اليوم الأربعاء، في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس حفل التسليم والاستلام لمجلس إدارة الغرفة للدورة العاشرة (2023 - 2027) بحضور مجلس إدارة الغرفة المنتخب، ورئيس مجلس الإدارة السابق عمر هاشم، ونائبه عثمان مصلح، والأعضاء فايق دروزة، ورائد الزلموط، ونضال الشكعة، ومدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب الحاج ياسين، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية جمال جوابرة، ومدير عام الغرفة عصام أبو زيد.وقدّم وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي تهانيه للمجلس الجديد من خلال اتصال هاتفي، متمنيا ان يكون المجلس الجديد اضافة نوعية لنابلس وللوطن، كما شكر جهود المجلس السابق برئيسه واعضائه.بدوره، قدّم جمال جوابرة شكره للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف الفلسطينية، ولجنة الاشراف المحلية على الانتخابات، وموظفي غرفة تجارة وصناعة نابلس لدورهم المميز وعملهم من أجل إنجاح العملية الانتخابية التي جرت بشفافية وفي جو ديمقراطي ساده الهدوء، كما أشاد بنزاهة العملية الانتخابية وانتظامها دون تسجيل اية مشاكل او مخالفات وعبر عن اعتزازه بغرفة تجارة نابلس ودورها الوطني على صعيد اقرار القوانين الفلسطينية وتمثيل القطاع الخاص الفلسطيني، مقدما التهنئة للفائزين، وشكر مجلس الادارة السابق لما قدمه طيلة الفترة السابقة. وقال إن هذه الجلسة تهدف الى توزيع المناصب للمجلس الجديد وتقديم الشكر للجميع على جهدهم في خدمة القطاع الخاص. وقال ان دور الاتحاد هام جدا على الصعيد المحلي والعربي والاقليمي والاسلامي والدولي، في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني ودعم توجهاته. كما نوه الى ازدياد نسبة العضوية في الغرف التجارية الفلسطينية بعد كل انتخابات فيها بجهود وروح وعمل المجالس الجديدة.من جهته، هنأ ايهاب الحج ياسين باسم وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي المجلس الجديد ونقل تحياته لهم، وقدم الشكر للمجلس السابق، وقدّر عاليا جهوده وعمله، مؤكدا ان مرحلة العمل قد بدأت. وشدّد على الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الوطنية لتنفيذ العمل المشترك. واوضح ان غرفة نابلس تستحق ان تكون ضمن الغرف الاولى في فلسطين. واشار الى ان هذه الجلسة تأتي تطبيقا لقانون الغرف التجارية الساري في فلسطين. وشدد على انه ينتظرنا عمل بشكل خاص على الزامية العضوية في الغرف التجارية، وتعديل القانون والنظام فيها.والقى عمر هاشم كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور، شاكراً جهود جميع الجهات التي ساهمت في انجاح الانتخابات، معبراً عن اعتزازه بالقانون الفلسطيني الذي جرت بموجبه الانتخابات التي افرزت 13 عضوا وفق القانون وتمت بسلاسة، متمنيا النجاح للمجلس الجديد، مؤكداً ان الغرفة عملت وستبقى لخدمة نابلس والتاجر والمواطن. كما قدّم الشكر لأعضاء المجلس السابق على عطائهم وجهدهم الوافر في خدمة اعضاء الهيئة العامة في الغرفة على مدار السنوات الماضية، وقدّر عاليا جهود موظفيها واعتبرهم واجهة حضارية وذوي خبرات مهنية عالية، مطالبا الجميع بالعمل كلٌ حسب خبرته لخدمة الهيئة العامة في الغرفة، ونابلس بشكل عام. وشدد على دور الغرفة في نابلس باعتبارها مؤسسة رائدة تخدم نابلس من خلال كل المؤسسات التي تشارك فيها كاللجنة الاهلية ولجنة المؤسسات والقوى الوطنية وغيرها. كما نوه الى دور اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وتمثيل نابلس فيه على مدار السنوات الماضية من خلال كل اللجان الوطنية.والقى سامح المصري كلمة شكر فيها الجميع وخاصة المجلس السابق ووزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية، متمنيا أن يكون المجلس الجديد نقلة نوعية في حياة الغرفة من خلال طرح الأفكار والطموحات الجديدة في عمله وأدائه والعمل ضمن فريق واحد، مقدرا عمل الإدارة التنفيذية في الغرفة والتطلع للعمل معها طيلة السنوات الأربعة القادمة.وتحدّث زاهي عنبتاوي في الجلسة، مثمنا الجهد المبذول وطنيا على صعيد اجراء الانتخابات في الغرف التجارية وانجاحها، واستكمال مشوار العمل فيها والذي تم على مدار السنوات الماضية، منوها الى دور اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وضرورة النهوض فيه نحو خدمة القطاع الخاص الفلسطيني محليا وعربيا ودوليا.وتمّ اعتماد مناصب الغرفة، حيث جرى انتخاب سامح المصري رئيسا لمجلس الإدارة، وزاهي عنبتاوي نائبا للرئيس، واياد الكردي أمينا للسر، ومعتز المصري نائبا لأمين السر، ومجدي البزرة أمينا للصندوق، وعبد الرحمن حجاوي نائبا لأمين الصندوق، وعضوية كل من لينا سعد الدين، وصلاح مصلح ، وبشير حنني، ورمزي اشتية، وخالد سلهب، وعلاء الصوالحي، وياسين دويكات.