الاحتلال يمنع الأوقاف من تنفيذ 23 مشروعًا في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنتستمر اقتحامات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وبلغ عدد مقتحمي الأقصى في شهر شباط/فبراير الماضي نحو 3587 مستوطنًا.وتسلط القراءة الأسبوعية الضوء على سياسة حرمان المسجد الأقصى من عددٍ من مشاريع العمارة والترميم، والتي وصلت بحسب مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية إلى نحو 23 مشروعًا، أبرزها تطوير شبكة الكهرباء والإطفاء، إضافةً إلى إجراء الترميمات الضرورية في ساحات المسجد ومصلياته.أما على الصعيد الديموغرافي تتابع سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، بالتوازي مع إقرار عددٍ من المشاريع الاستيطانية الضخمة، أبرزها على أراضي قرية لفتا المهجرة يضم أبراجًا ضخمة ومراكز تجارية، ومشروع آخر لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية في عددٍ من مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.ومع اقتراب شهر رمضان تتحضر أذرع الاحتلال إلى تصاعد الأحداث في الأراضي المحتلة، فقد شهد أسبوع الرصد قيام شرطة الاحتلال بمناورة عسكرية لمحاكاة "التوترات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.