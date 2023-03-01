الزهار لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة





رام الله - دنيا الوطنتحدث عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار عن اجتماع العقبة ووصفه بأنه "أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة تحت الضغوط الأمريكيات ومحاولة إرضاء "الصهيونية المسيحية واليهودية"، مبيناً أن الذي يستطيع أن يكسر هذه الإجراءات الإجرامية هو الشعب الفلسطيني".وقال الزهار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن " اليوم الأربعاء "إن ما يجري في الضفة وفي الأراضي المحتلة عام 48 هو استنساخ حقيقي لما جرى في غزة والذي أدى إلى طرد الاحتلال من القطاع".وأوضح القيادي في (حماس) أن "ضغوط السلطة في الضفة على المقاومين ستؤدي إلى نفس النتائج التي حدثت في قطاع غزة".وأضاف فيما يخص تصريحات حسين الشيخ حول اجتماع العقبة، بانه حوار غير هادئ، ووصف من حضر الاجتماع بأنهم "يمثلون المصالح الصهيونية بصورة واضحة من خلال التعاون الأمني".