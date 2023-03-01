الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث الغرق قبالة السواحل اليونانية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، انقاذ 4 فلسطينيين، وانتشال جثتين، وبقاء مهاجر في عداد المفقودين، كانوا على متن القارب الذي غرق صباح اليوم الأربعاء، قبالة السواحل اليونانية.وأوضحت على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أنه ووفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة لدى سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، فإن 27 مهاجرا كانوا على متن القارب، حيث تم إنقاذ ٢٤ منهم، من بينهم 4 فلسطينيين.وأضاف الديك أن سفارتنا تتابع مع السلطات اليونانية المختصة، لمعرفة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالجثتين اللتين انتشلتا والمفقود، وستعلن عن أي معلومات جديدة بالخصوص.