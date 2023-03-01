شؤون فلسطينية

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، وأدانت اللجنة جريمة الاحتلال والمستوطنين المرتكبة في حوارة، ضد أبناء شعبنا العزل، منددة بتواصل العدوان واقتحام ومحاصرة مدينة أريحا صباح اليوم، ما أدى لارتقاء شهيد واعتقال عدد من المواطنين.

وجددت اللجنة رفضها لكل الإجراءات التي أعلنت عنها مصلحة سجون الاحتلال ضد أسرانا، مطالبة بتدخل دولي عاجل ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وضرورة إلزام الاحتلال بإحترام حقوق الأسرى.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها صرف مكافآت العاملين في لجان امتحانات مزاولة المهن الصحية بوزارة الصحة، وإدراج (21) خدمة حكومية جديدة، ضمن الخدمات الحكومية المنفذة إلكترونيًا عبر النوافذ الحكومية الموحدة.

كما تقرر صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للمعابر والحدود، بغرض إنشاء مبنى إداري للعمل في معبر كرم أبو سالم.

 وأعلنت عن تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من المؤسسات الحكومية، للبت في تعويضات المتضررين من الأخطاء الطبية.

كم تم الموافقة على تبرع وزارة الصحة بعدد من أجهزة المختبرات، لصالح مؤسسة صحية أهلية.

‏وجرى الموافقة على تركيب مشروع طاقة شمسية متكامل لصالح مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية.

وأقرت اللجنة التوصيات النهائية لمؤتمر العمل عن بعد، ومقترح وزارة العمل بالتدخلات الحكومية المطلوبة، لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد.

واعتمدت اللجنة دليل سياسات حماية الطفولة، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، كما تم اعتماد التقرير النهائي لأعمال اللجنة الخاصة للنظر في إجراءات تصنيف الشركات المقدمة لخدمات النظافة بوزارة الصحة.

وتم الموافقة على ابتعاث عدد من الموظفين للحصول على دورات تدريبية خارجية، وإعادة عدد من الموظفين المستقيلين للعمل، بعد عدولهم عن الاستقالة المقدمة من قبلهم سابقا.

 وقرر اعتبار يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مارس 2023م، عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

كما تم إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر، بناء على طلبهم ممن انطبقت عليهم الشروط.

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