شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تدعم المعتقلين الإداريين في خطواتهم التصعيدية

الحركة الأسيرة تدعم المعتقلين الإداريين في خطواتهم التصعيدية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة أنها تقف إلى جانب الأسرى الإداريين في معركتهم والخطوات التي أعلنوا عنها لمناهضة السياسة المتبعة بحقهم.

وقالت اللجنة في تصريح لها مساء اليوم الأربعاء "نؤكد دعمنا الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه “الشاباك الإسرائيلي".

وأضافت "سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري".

وشددت الحركة الأسيرة على "أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأوضحت أن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وتوجهت بالتحية لكافة شبابنا وأسرانا المعتقلين الإداريين في كل السجون والمعتقلات، الذين يرفضون التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري.

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