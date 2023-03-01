هيئة الأسرى تعقب على تمرير إسرائيل قرار قانون إعدام الأسرى

رام الله - دنيا الوطنردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، على تمرير (كنيست) الاحتلال بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى.وأكدت الهيئة في بيان لها، أن تمرير قانون إعدام الأسرى يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، واصفة إياه بالعار.وقالت إن "اسرائيل تتحدى اليوم كل العالم بإجرامها، الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الاعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الاجرام الشعب الفلسطيني ومناضليه".وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، "تحديداً وأننا امام سلسلة من القوانين الخطيرة والغير مسبوقة، فاليوم قانون الاعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديد لحياة اسرانا ومناضلينا".وكان (كنيست) صادق اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين متهمين بعمليات قتل فيها إسرائيليون.وينص مشروع القانون، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل".