شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين

المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين
المالكي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس إدواردو انريكي بيرينا، ضرورة فتح سفارة لهندوراس في فلسطين، بحكم عدد أبناء الجالية الفلسطينية، وعددهم في فلسطين، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية، وانعكاس ذلك على التعاون الدولي، وفي المجالات كافة.

وطالب المالكي نظيره الهندوراسي خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال "الشق رفيع المستوى" لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52، بدعم الحراك الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان، والبند السابع وقرارات فلسطين.

وشدد على أهمية متابعة القضايا التي تم اثارتها سابقا مع هندوراس، بما فيها ضرورة إعادة سفارتهم من القدس إلى تل أبيب، باعتبار أن حكومتهم الحالية متسقة مع القانون الدولي، ونقل السفارة مخالف لذلك وللقرارات الأممية.

وأطلع المالكي، نظيره، على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خاصة في ظل حكومة المستوطنين، وإرهابهم وجرائمهم، والأحداث الأخيرة في حوارة كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها وإجراءاتها، إضافة إلى ما يعانيه البارسا في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون إعدام الأسرى، وهو ما يؤكد ضرورة وقف الحصانة الممنوحة لإسرائيل والإفلات من العقاب، وأهمية الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وشدد على الحرص على تطوير العلاقات الثنائية، داعيا نظيره الهندوراسي لزيارة فلسطين، وتطلعه لزيارة هندوراس.

بدوره، عبر انريكي بيرينا عن موقفهم الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وانهم سيعملون باتساق مع القانون الدولي، بهدف تطوير العلاقات الهندوراسية الفلسطينية، بما فيها امكانية فتح ممثلية في فلسطين.

وأكد أن بلاده تتطلع إلى استمرار الحوار والتواصل على اعلى المستويات.

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