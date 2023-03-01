تفاصيل لقاء وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال بغزة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة رياض عطاري في إطار اللقاءات المستمرة لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وحل المشاكل في شتى المجالات، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ولفيف من مؤسسات القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية.ورحب رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة بالوزير عطاري، مشيداً بالدور البارز للحكومة الفلسطينية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين شطري الوطن، ومعالجة الأزمات.وأشاد أبو عيدة بالنجاحات التي يحققها القطاع الزراعي كأحد المساهمين الأساسين في التنمية الاقتصادية في فلسطين ودعم عجلة الاقتصاد الوطني.من جهته، أكد وزير الزراعة أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في خططها لدعم صمود القطاع الزراعي في قطاع غزة من خلال برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.وشدد عطاري على أهمية تعزيز الأفكار والشراكة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم بتجاوز العقبات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.واستعرض عطاري خطط الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي في قطاع غزة خلال العام 2023، مؤكداً على أهمية تعزيز تبادل الأفكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم بتجاوز العقبات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.وناقشت الجمعية مع الوزير العطاري مسألة تعويض منتسبي القطاع الخاص المستثمرين في القطاع الزراعي، وفرص تعزيز الاستثمارات وتوفير الامتيازات والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال بما يساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع غزة.وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار بالتعاون المشترك ومتابعة القضايا ذات الاهتمام والاختصاص برجال الأعمال والاقتصاد الوطني.