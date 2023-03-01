شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال بغزة

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة رياض عطاري في إطار اللقاءات المستمرة لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وحل المشاكل في شتى المجالات، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ولفيف من مؤسسات القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية.

ورحب رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة بالوزير عطاري، مشيداً بالدور البارز للحكومة الفلسطينية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين شطري الوطن، ومعالجة الأزمات.

وأشاد أبو عيدة بالنجاحات التي يحققها القطاع الزراعي كأحد المساهمين الأساسين في التنمية الاقتصادية في فلسطين ودعم عجلة الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد وزير الزراعة أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في خططها لدعم صمود القطاع الزراعي في قطاع غزة من خلال برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وشدد عطاري على أهمية تعزيز الأفكار والشراكة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم بتجاوز العقبات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

واستعرض عطاري خطط الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي في قطاع غزة خلال العام 2023، مؤكداً على أهمية تعزيز تبادل الأفكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم بتجاوز العقبات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وناقشت الجمعية مع الوزير العطاري مسألة تعويض منتسبي القطاع الخاص المستثمرين في القطاع الزراعي، وفرص تعزيز الاستثمارات وتوفير الامتيازات والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال بما يساهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع غزة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار بالتعاون المشترك ومتابعة القضايا ذات الاهتمام والاختصاص برجال الأعمال والاقتصاد الوطني.

أخبار ذات صلة

الزهار لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الزهار لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث الغرق قبالة السواحل اليونانية

الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث الغرق قبالة السواحل اليونانية

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

الحركة الأسيرة تدعم المعتقلين الإداريين في خطواتهم التصعيدية

الحركة الأسيرة تدعم المعتقلين الإداريين في خطواتهم التصعيدية

هيئة الأسرى تعقب على تمرير إسرائيل قرار قانون إعدام الأسرى

هيئة الأسرى تعقب على تمرير إسرائيل قرار قانون إعدام الأسرى

المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين

المالكي يبحث مع نظيره الهندوراسي فتح سفارة لبلاده في فلسطين

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال بغزة

تفاصيل لقاء وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال بغزة

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم الثلاثاء المقبل

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم الثلاثاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الزهار لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الزهار لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة أسوء ما ترتكبه القيادات العربية في هذه المرحلة

الحزب العربي الناصري يحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في مصر

الحزب العربي الناصري يحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في مصر

فلسطين رئيسة للدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

فلسطين رئيسة للدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

جامعة النجاح الوطنية تتميز في الأبحاث الإنسانية المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس

جامعة النجاح الوطنية تتميز في الأبحاث الإنسانية المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس

الزراعة: كساد في حسبة أريحا بسبب حصار الاحتلال للمدينة لليوم الثالث

الزراعة: كساد في حسبة أريحا بسبب حصار الاحتلال للمدينة لليوم الثالث

غزة: العدل تحذر من المصادقة على قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين

غزة: العدل تحذر من المصادقة على قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين

(فدا) يصدر بيانًا صحفيًا في ذكرى انطلاقته الـ 33

(فدا) يصدر بيانًا صحفيًا في ذكرى انطلاقته الـ 33

بالصور: لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبر رفح التجاري

بالصور: لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبر رفح التجاري

منوعات

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

هل طلبت الفتاة الفرنسية تعويضها ماديًا من سعد لمجرد بعد اغتصابها؟

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

جورجينا طواف تثير الجدل بإطلالة جريئة من حوض الاستحمام

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

كريستيانو ابن سيرين عبد النور يستعرض ملابسه بطريقة عفوية

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها الـ29 مع زوجها وعائلتها

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام &quot;اليوم الحلو دا&quot;

بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص على أنغام "اليوم الحلو دا"

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان والدة ماريتا الحلاني

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بالصور.. ميرهان حسين تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع بين نادين نجيم وخطيبها

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

ما تفاصيل أول محاكمة بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

عربي

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال