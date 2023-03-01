الحزب العربي الناصري يحتفل بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية في مصر

رام الله - دنيا الوطنأحيا الحزب العربي الديمقراطي الناصري والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - فرع مصر، العيد الـ 54 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، في ندوة حوارية بعنوان: «منظمة التحرير الفلسطينية بين الواقع والمأمول».حضر الندوة صف من أبناء الجالية الفلسطينية في القاهرة، وممثلون عن سفارتي دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، وأحزاب مصرية، وأمين إقليم حركة فتح بمصر محمد غريب وأمين اتحاد العمال الفلسطيني عيد النامولي، ورئيس الحملة الشعبية الليبية المساندة لسوريا أحمد خليفة، والمؤرخ المصري محـمد الشافعي، والناشطة ريم أبو جامع، ولفيف من الصحفيين والكتاب والنشطاء. إضافة إلى عدد من أعضاء الجبهة الديمقراطية في مصر.افتتح عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمـد أبو ظاهر الندوة، مرحبًا بالحضور، ثم الوقوف للسلام الوطني الفلسطيني، حيث رحب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري محمـد النمر الذي استضاف الندوة قائلًا: "أهنئ الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتهم الـ 54، قائلا أوجه تقديري للرفاق في مصر باطار الدائرة العربية التابعة للجبهة على هذه المبادرة لتنظيم الندوة ونشاطهم الدؤوب، كما إنني أرحب بكم جميعًا في هذا المكان، وأؤكد لكم أن هذا المكان هو بيت للفلسطينيين ولكل العرب".من جانبه، هنأ نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على فيصل عبر فيديو الجبهة الديمقراطية بالساحة المصرية بالانطلاقة الـ54، كما تحدث عن دور منظمة التحرير وأهمية تعزيز مكانتها الوطنية والتمثيلية لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه سياسية إسرائيلية عنصرية تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني، وعن أسباب التراجع التي تمر بها.واستعرض فيصل المسيرة النضالية الحافلة لـ (م.ت.ف)، مشيراً إلى دور الجبهة الديمقراطية في الدفاع عن هذه المؤسسة الجامعة، التي تعمل الجبهة من أجل إصلاحها وتطوير أدائها، كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، كما دعا إلى تعزيز دور (م.ت.ف) ومكانتها على كل المستويات.وأشاد ممثل سفارة فلسطين إياد ابو الهنود بتاريخ الجبهة الديمقراطية وسجلها الحافل بالنضالات والتضحيات الجسام وما قدمته في مسارها النضالي من شهداء وأسرى وجرحى، والدور الكبير الذي تلعبه الجبهة في الدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، مهنئًا رفاق الجبهة وأمينها العام نايف حواتمة بهذه الذكرى المجيدة.من جانبه، توجه أمين إقليم مصر بحركة (فتح) محمـد غريب بالتحية إلى الرفاق المؤسسين وأعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الأمين العام نايف حواتمة، مهنئًا بالانطلاقة الـ54، مشيراً إلى ضرورة إنهاء وكسر الحصار عن قطاع غزة، والظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الفلسطينية.كما أشاد غريب بالعلاقة التاريخية بين حركة (فتح) والجبهة الديمقراطية صاحبة المواقف والمبادرات المشرفة وتمسكها بـ (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.فيما هنأت ممثلة الحزب الاشتراكي المصري كريمة الحفناوي الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة وكل أعضاء المكتب السياسي، مستذكرةً المحطات النضالية لحواتمة ودوره النضالي والفكري.وأشارت إلى دوره في كتابة البرنامج الوطني لمنظمة التحرير وإبداعه الفكري على المستوى الوطني الفلسطيني والعربي والأممي، كما أشارت إلى خطورة الانقسام المدمر الذي يشكل العقبة والتحدي الحقيقي خاصة في مواجهة الحكومة الفاشية (الصهيو- أمريكية).وألقت الشاعرة الفلسطينية ابتسام أبو سعدة مقاطع شعرية بعنوان: «ضفة أخرى من الشتات»، لاقت إعجاباً واسعاً من الحضور.وبهذه المناسبة، شدد المنسق العام للجنة نصرة فلسطين النائب في مجلس الشعب المصري محمـد عبد الغني على ضرورة احتضان الهبة الجماهيرية وتوحيد الجهود من أجل توفير أساليب النصر والتحرر، مؤكدا على التمسك بالكفاح المسلح كونه طريق تحرير الأرض العربية المحتلة.واختتم أبو ظاهر الندوة، موجهاً الشكر إلى رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري على استضافته للندوة الحوارية في مقر الحزب، مثمنًا اهتمام الحضور بهذه الندوة التي تعكس ضرورة التمسك بـ (م.ت.ف) والعمل على اصلاحها وتعزيز وحدانية تمثيلها كونها الإطار الوطني الجامع لشعبنا.