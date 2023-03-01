(كنيست) يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام أسرى فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنصادقت الهيئة العامة لـ(كنيست) بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ومنع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأنه: "تم تمرير قانون حكم الإعدام لمنفذي العمليات بالقراءة التمهيدية في كنيست"كما وصادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.وأيّد نتنياهو، مشروع القانون أثناء التصويت، علما أنه جاء لمنع الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه وعزله.وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.وجرى التصويت على مشروعي القانون في الوقت الذي تجري فيه مظاهرات صاخبة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يأتي مشروع القانون ضمنها. وفق (عرب 48)وينص مشروع القانون الذي يمنع عن إعلان تعذر رئيس الحكومة، والذي قدمه رئيس الائتلاف، عضو (كنيست) أوفير كاتس، من حزب (الليكود)، على أن الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة يتم فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة الجسدية أو النفسية على القيام بمهامه. وبإمكان رئيس (كنيست) أن يعلن عن تعذر رئيس الحكومة شريطة أن يؤيد ذلك 90 عضو (كنيست).