جامعة النجاح الوطنية ومديرية تربية وتعليم نابلس تطلقان فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2023

رام الله - دنيا الوطنتجسيداً للشراكة الفاعلة مع كافة المؤسسات التعليمية ودعماً للأفكار الإبداعية، أطلقت جامعة النجاح الوطنية اليوم الأربعاء 1/3/2023 فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2023 والذي تنظمه مديرية تربية وتعليم نابلس، وذلك بمشاركة 54 مشروعاً ريادياً علمياً للطلبة من مختلف مدارس محافظة نابلس تناولت مجالات الطب، والطاقة، والبيئة، والتكنولوجيا، والهندسة والبرمجة. هذا وقد أقيم المعرض في الصالة الرياضية في الحرم الجامعي الجديد.جاء ذلك بحضور عبد السلام الخياط، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، ود. سائدة عفونة، مساعدة الرئيس لشؤون الرقمنة والتعلم الإلكتروني وعميدة كلية العلوم التربية وإعداد المعلمين، ود. معن ‏اشتيوي، مساعد النائب الأكاديمي للكليات العلمية، وأ. أحمد صوالحة، مدير مديرية تربية وتعليم - نابلس، وأ. بسام نعيم، مدير عام التقنيات في وزارة التربية والتعليم، وأ. موسى أبو رعد، رئيس قسم التقنيات في مديرية التربية والتعليم، وطاقمي وزارة ومديرية التربية والتعليم، ومن الجامعة كل من د. منى الحاج يحيى، مقررة لجنة التحكيم، وأ. يمامة داوود، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة، وأ. إياد الأقرع، مدير شؤون الطلبة، وعدد من ممثلي مؤسسات الوطن، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وطلبة الجامعة وطلبة مدارس محافظة نابلس.‏وأثنى د. الخياط على حسن تنظيم المعرض، وأشار إلى حرص جامعة النجاح الوطنية على احتضان الأنشطة والفعاليات الهادفة وبخاصة العلمية منها، ووجه شكره لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها لحرصهم على تخريج جيل واعٍ مزوَّد بالمعرفة العلمية والمهارات العملية الواعدة من خلال توظيف العلم في الحياة العملية وتطوير مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم لمزيدٍ من الأفكار الإبداعية.وأشار أ. صوالحة بأن تنظيم هذا المعرض يأتي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية في ظل ما تمر به مدينة نابلس من أوضاع سياسية صعبة، إيماناً من الطرفين بضرورة دعم كل ما يخدم المسيرة التعليمية رغم كافة الظروف، وأكد أ. صوالحة أن هذا المعرض يشكل فرصة ثمينة للطلبة لمشاركة إنجازاتهم البحثية العملية والاستفادة من خبرات المختصين في المجالات المختلفة، وثمن أ. صوالحة الشراكة المميزة بين مديرية تربية وتعليم نابلس وجامعة النجاح الوطنية والتي تحتضن هذا المعرض لأعوام متتالية.بدوره أضاف د. اشتيوي: "إن إقامة المعرض في رحاب جامعة النجاح الوطنية يشكل فرصةً لدى الطلبة للالتقاء بأساتذة متخصصين ‏والذي ينعكس بدوره على تطوير مشاريعهم، حيث يأتي هذا المعرض لتعزيز وإبراز العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع". وأكد د. اشتيوي أن هذه المشاريع تعكس قدرة الطلبة على التفكير الإبداعي ومواكبة التطور العلمي في كافة المجالات.هذا وقد ترأست لجنة التحكيم الخاصة بالمشاريع د. منى الحاج يحيى من كلية العلوم في الجامعة، إضافة إلى مشاركة عدد من أعضاء من الهيئة التدريسية من مختلف كليات الجامعة، حيث عقدت يوم أمس الثلاثاء 28/2/2023 جلسة لتحكيم المشاريع المشاركة واختيار المشاريع الفائزة.وقد زار المعرض عدد من طلبة المدارس حيث أبدوا إعجابهم بطبيعة المشاريع المشاركة، هذا وسيتم الإعلان عن المشاريع ‏الفائزة في حفل الاختتام الذي سوف يعقد يوم الخميس الموافق 2/3/2023، في مدرج الشهيد ظافر المصري في الحرم الجامعي القديم.وتجدر الإشارة إلى أن المعرض يتم تنظيمه بشكل سنوي في مختلف محافظات الوطن وتستضيفه جامعة النجاح الوطنية انطلاقاً من رسالتها بمد جسور التعاون مع كافة المؤسسات التعليمية، وإيمان الجامعة بضرورة دعم الطلبة المميزين ومساندتهم لتطوير إبداعاتهم.