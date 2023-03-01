الأحمد يردّ على تصريحات معارضي اجتماع العقبة ويوجه دعوةً للفصائل

رام الله - دنيا الوطن

رد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على تصريحات بعض الفصائل الفلسطينية التي عارضت اجتماع العقبة.







وقال الأحمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملف الساعة": إننا "لا نعارض انتقادات البعض للاجتماع، ولكن في المقابل يجب أن يكون طرح بدائل وحلول إيجابية من طرفهم، فلا بد أن تكون المعارضة من داخل البيت الفلسطيني".



ودعا الفصائل إلى الوحدة لمواجهة المخاطر، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف، وأن نتعلم كيف نكون موحدين أمام الاحتلال.







وشدد الأحمد أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.



وتابع: إن "القيادة تبذل جهودا متواصلة من أجل عدم وضع العراقيل أمام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل حول ماهية الاحتلال، داعيا الإدارة الأميركية إلى لجم جيش الاحتلال ومستوطنيه".ورحب الأحمد بزيارة الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو أمس لبلدة حوارة، وقال: "نرحب بإدانة عمرو للأعمال الوحشية ضد المواطنين وممتلكاتهم، وننتظر ما هو أعمق من البيانات، ونريد توفير حماية لشعبنا ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".وأكمل: "لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن محيطنا العربي، وبشكل خاص مصر والأردن، وهناك تنسيق دائم بأدق التفاصيل مع الأردن، كونها الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية".