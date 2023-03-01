الزراعة: كساد في حسبة أريحا بسبب حصار الاحتلال للمدينة لليوم الثالث

رام الله - دنيا الوطنتشهد حسبة أريحا كسادا في الخضراوات والفواكه، بفعل حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وقراها، لليوم الثالث على التوالي.وقال مدير عام مديرية زراعة أريحا أشرف بركات في تصريحات صحفية، إن مدينة أريحا تصدر الخضراوات إلى المحافظات الأخرى، ولكن بسبب الإغلاق والحصار أصبح هناك كساد فيها، ولا يستطيع المزارعون تصدير منتجاتهم إلى خارج المدينة.وأضاف بركات، أن هذا الكساد أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات، وتلف بعض المنتجات الزراعية، منوها إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مزارعهم، بسبب الحواجز العسكرية التي تنصبها قوات الاحتلال على الطرق الفرعية داخل المدينة. وفق (وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا)