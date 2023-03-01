الاحتلال يزعم اعتقال المشتبه بضلوعهم في عملية إطلاق النار الأخيرة بأريحا





وادّعى الجيش خلال بيان له، عقب انسحابه من مخيم عقبة جبر: أنه "خلال النشاط تم رصد إصابة لمسلح حاول الفرار خلال عملية الاعتقال، كما تم ضبط وسائل قتالية كانت بحوزتهم".





رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال المشتبه بضلوعهم في عملية إطلاق النار الأخيرة في مدينة أريحا والذي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"في نشاط مشترك للجيش و(شاباك) وحرس الحدود في عقبة جبر، وبناء على معلومات استخبارية، تم اعتقال مسلحين يشتبه في تنفيذهم عملية إطلاق النار على طريق رقم (90) والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي".