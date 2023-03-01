إعلام الاحتلال: السماح بفتح تحقيق مع عضو كنيست من حزب بن غفير

رام الله - دنيا الوطنأذنت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، للشرطة في تل أبيب، بفتح تحقيق بتهمة التحريض بحق عضو كنيست، تسفيكا فوغل من حزب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والتي أدلى بها بعد اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن ميارا اعتبرت تلك التصريحات تستوجب فتح تحقيق جنائي لما تحمل من تحريض "خطير".وكان فوغل، قال عن الأحداث في حوارة: "هذا ما أريد أن أراه، فهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع، وتم تحقيق ردع لم نشهده منذ السور الواقي، وأرى النتيجة إيجابية للغاية".