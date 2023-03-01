(فدا) يصدر بيانًا صحفيًا في ذكرى انطلاقته الـ 33

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، مساء يوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا في ذكرى انطلاقته الـ 33 والذي حمل عنوان: "نحو تصعيد المقاومة الشعبية وإنهاء الانقسام وتعزيز صمود الشعب واجراء الانتخابات العامة".





وقال: إن "الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وهو يحيي ذكرى انطلاقته المجيدة الثالثة والثلاثين، تأسس بروح ووحي الانتفاضة الفلسطينية المجيدة وبنبضها الجماهيري".





وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":







من اجل الخلاص من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسيا ابناء شعبنا الفلسطيني البطل،،،تحل علينا في الثالث من شهر آذار الجاري الذكرى الثالثة والثلاثون للانطلاقة المجيدة لحزبنا، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في معمعان نهوض كفاحي متجدد لشعبنا ومقاومته الشعبية الباسلة في وجه ارهاب الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، وفي قلب معركة تحاول حكومة اليمين الفاشي الاسرائيلية فرضها على شعبنا في سعيها الحثيث للاجهاز على قضيته الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة... يخوض شعبنا هذه المعركة وهو اكثر تصميماً على هزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري لارضه ومستقبله ويقدم قوافل الشهداء والجرحى والاسرى، ويصمد تحت وطأة الحصار ويقاوم سياسات التهويد وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية ومحاولات تزوير تاريخ وحاضر عاصمته الابدية القدس. وتتجلى ارداة شعبنا ومقاومته الباسلة في كل مدينة وقرية ومخيم وتجمع بدوي، من الخليل والشيخ جراح الى الخان الاحمر ومسافر يطا ويرزا وحمصه ومخيم جنين ونابلس وحواره وحيفا وسخنين وبيت دجن وبيت حانون وبيت لاهيا... نخوض هذه المعركة في ظل احجام المجتمع الدولي عن التدخل الضاغط لتطبيق قواعده وقراراته على حكومة الاحتلال الاسرائيلي نتيجة السياسات الامريكية المنحازة لها، وضعف النظام العربي واتجاه بعض دوله للتطبيع مع اسرائيل في ظل سياساتها الاجرامية تجاه شعبنا. برغم ذلك، يتعزز سعينا في المنظومة الدولية بما نشهده من ازدياد الادراك العالمي الرسمي والشعبي للطبيعة العنصرية والاستعمارية لدولة الاحتلال الاسرائيلي والمطالبات المتزايدة لفرض العقوبات عليها للامتثال للقانون الدولي.ان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وهو يحيي ذكرى انطلاقته المجيدة الثالثة والثلاثون، واذ تأسس بروح ووحي الانتفاضة الفلسطينية المجيدة وبنبضها الجماهيري، فانه يؤكد على ما يلي:· العمل من اجل انهاء فوري للانقسام الفلسطيني عبر اجراء حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية وطنية موحدة للمقاومة الشعبية والعمل من أجل اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، من أجل التجديد الديمقراطي للشرعية الفلسطينية وتوجيه طاقات شعبنا في الوطن والشتات للانتصار في معركة الحرية والعودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.· تنفيذ قرارت المجلسين الوطني والمركزي في اعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، بوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف الفلسطيني بها والعمل على نزع الشرعية الدولية عنها والسعي لفرض العقوبات عليها، باعتبارها دولة استعمار وتمييز وفصل عنصري تتنكر لمباديء الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.· وقف المراهنة على التدخل والرعاية الامريكية لأية عملية سياسية، اذ تستمر بتأكيد انحيازها التام وتقديم الغطاء والحماية والدعم السياسي والمادي والعسكري لحكومة الاحتلال الاسرائيلي وسياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، ورفض الضغوط العربية والدولية التي تسعى للتهدئة مع الاحتلال في وقت تفشل فيه هذه الضغوط بوقف ممارسات وسياسات الاحتلال خاصة بالتوسع الاستيطاني والاقتحامات الارهابية لمدننا وقرانا والتهجير والاعدامات الميدانية لأبناء شعبنا. وفي هذا الاطار نؤكد رفضنا لما سمي باجتماع العقبة وما نتج عنه مباشرة من محاولة احراق بلدة حواره من ميليشيات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الارهابي، ورفضنا المطلق لمشاركة فلسطين في اجتماع شرم الشيخ التالي.· مطالبة الحكومة الفلسطينية التي نشارك بها بتوجيه مواردها لتعزيز صمود شعبنا على ارضه، خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان، والاستجابة للمطالب النقابية والمطلبية بتحسين مستوى المعيشة للقطاعات المختلفة، وتوسيع فرص الشباب والخريجين وحقهم بالعمل والحياة، وحماية حقوق النساء والاسرة من العنف وصيانة السلم الاهلي، والاستمرار بمحاربة الفساد وهدر الموارد العامة، وتفعيل وتطوير اداء المؤسسات العامة، الصحية والتعليمية خاصة، في تقديم خدماتها للمواطنين.· تفعيل مؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها قائدة النضال الوطني الفلسطيني، وترسيخ وجودها في تجمعات شعبنا في الشتات، خاصة مخيمات اللاجئين، من اجل صيانة وتأكيد حق العودة والتعويض، وضمان الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستمرار مسؤوليتها تجاه اللاجئين الى حين ممارستهم لحقهم بالعودة والتعويض. وتوحيد الجاليات الفلسطينية واعادة تنظيم علاقتها في الدول والمجتمعات التي تتواجد بها من اجل اسناد القضية الوطنية لشعبنا.ان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) والذي ولد من رحم الانتفاضة الفلسطينية المجيدة وتأسس بروح الانفتاح والتجديد الديمقراطي، واذ يقف على تاريخ كفاحي طويل بعمر حركتنا الوطنية الفلسطينية، واذ يجدد الدعوة لوحدة قوى اليسار الديمقراطي لتقوم بدورها التاريخي، فانه يعاهد شعبنا ان ينهض من جديد بنبض كفاحه الوطني، من اجل مبادئه ومنطلقاته الوطنية، وتسخير كل طاقاته الى جانب كافة القوى والاحزاب والفصائل من اجل القضية الوطنية لشعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس، ومن اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال والشباب ومساواة النساء في المجتمع وفي كافة مجالات الحياة.المجد للشهداء،،، والحرية للاسرى،،، والنصر لشعبنا وقضيته الوطنية،،،وعاش حزبنا وانطلاقته بالتجديد الديمقراطي والنبض الكفاحي للانتفاضة والمقاومة الشعبيةالاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)