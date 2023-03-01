شؤون فلسطينية

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل أحدهم، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومحاصرتها أحد المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما ادى إلى إصابة 3 شبان، أحدهم بجروح خطيرة.

وأفاد أحد ضباط الإسعاف المتواجدين في المنطقة، أن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في البطن، وإصابته حرجة، وأن الطواقم حاولت إنعاشه وتقديم العلاج له، إلا أن جنود الاحتلال اعتقلوه.

كما واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من محيط المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول إليه.

وأظهر مقطع فيديو احتجاز جنود الاحتلال لأب مع طفله في مخيم عقبة جبر كدرع بشري في ظل المواجهات المتواصلة في أريحا.


 


 

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