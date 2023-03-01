شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إدارة سجن النقب تنفذ عدوانًا بحقّ الأسرى

نادي الأسير: إدارة سجن النقب تنفذ عدوانًا بحقّ الأسرى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ إدارة سجن (النقب)، تنفذ عدوانًا منذ الساعة العاشرة صباحًا بحقّ الأسرى، بعد أنّ نفّذ الأسرى خطوات احتجاجية جماعية تمثلت بالخروج إلى ساحات السّجن والاعتصام فيها، ضد الإجراءات الجديدة
التي أعلنت عنها إدارة السّجن بالأمس، وردت الإدارة باستدعاء وحدات من القمع، وإغلاق كافة الأقسام، وبالمقابل شرع الأسرى بالتكبير، وإلقاء بعض المقتنيات خارج الغرف.

ولاحقًا أقدمت قوات القمع على اقتحام قسمين على الأقل وهما قسمي (6، 28)، وقطعت الكهرباء عن السّجن، والأسرى ردوا بإخراج الكهربائيات من غرفهم، والتكبير والطرق على الأبواب في الأقسام التي يقبع فيها الأسرى داخل الغرف.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ كافة المعطيات الواردة تباعًا تؤكّد أنّ الأمور ذاهبة نحو التّصعيد في مختلف السّجون، وخاصّة في سجن (النقب) الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1300) أسير.

وكانت إدارة سجن (النقب) بالأمس قد أبلغت الأسرى، أنّها بصدد فرض إجراءات جديدة تمثلت، بإغلاق (الكانتينا) يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.

وحمّل نادي الأسير إدارة السّجون كامل المسؤولية عن مصير الأسرى في سجن (النقب).

ويأتي هذا التصعيد مع استمرار الأسرى في خطواتهم النضالية (خطوات العصيان) ضد إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير)، لليوم الـ16 على التوالي.

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