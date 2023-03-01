الشعبيّة تدين اقتحام الأجهزة الأمنية مقر وكالة وطن ومنع مؤتمرًا صحفيًّا برام الله

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إقدام الأجهزة الأمنية على اقتحام مقر وكالة وطن في مدينة رام الله صباح اليوم الأربعاء، ومنع عقد مؤتمرٍ صحفيٍّ للتحالف الشعبي للتغيير، واحتجاز عددٍ من أعضاء المؤتمر.وأعربت الجبهةُ عن رفضها لممارسات أجهزة أمن في الضفة الغربية في إطار ما وصفته "تكميم الأفواه، وإسكات الصوت المعارض"، التي تُلحق بالغ الأذى بالنسيج الوطنيّ والمجتمعيّ، وتزيد من حالة الاحتقان الداخلي، وكذلك ممارساتها بحقّ الصحافيين، ومنعها بالقوّة من تأدية واجبهم المهني في تغطية المؤتمر الصحفي، مؤكّدةً أن حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحافيين وحقهم في العمل دون متاعب أو ملاحقات حقوق مكفولة بموجب القانون يجب ألا يتمَّ المساس بها على الإطلاق.وفي ختام بيانها، أكّدت دعمها وتأييدها لكل الفعاليات والأنشطة الوطنية والشعبية الضاغطة من أجل الدعوة لإجراء الانتخابات، وإعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينية وفقًا لما تمّ الاتفاق عليه من الكل الوطني، وباعتباره المدخل الأساسي لتشكيل مجلسٍ وطنيٍّ فلسطينيٍّ جديد، يعمل على توحيد الشعب الفلسطيني خلف استراتيجيةٍ وطنيةٍ قادرةٍ على مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وقيادة شعبنا في مقاومته وتصديه للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا.