الشعبيّة تحيّي صمود أبناء شعبنا في أريحا وتدعو لتضافر الجهود لكسر حصارها

رام الله - دنيا الوطنحيّت الجبهةُ الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، حالة الصمود الكبيرة التي يجسّدها أبناء شعبنا في مدينة أريحا، التي تتعرّض لحصارٍ جائرٍ من جيش الاحتلال، وإلى المقاومة المتصاعدة بعملياتها النوعية ضد الاحتلال؛ المنطلقة من أريحا ومخيّماتها وسائر مناطق الضفة الغربية.ودعت الجبهة، جماهير شعبنا في الضفة إلى تسيير القوافل لكسر الحصار عن مدينة أريحا ومخيّمها؛ مُشيرةً إلى أهميّة ابتداع الوسائل التي تراها مناسبة؛ كتجربة العصيان المدني الذي مارسه شعبنا في مدينة القدس للضغط على الاحتلال وفك الحصار عن مخيّم شعفاط.ورأت أنّ "الفعل النوعي المقاوم الذي انطلق من أريحا أكَّد على أنّ جرائم الاحتلال لن تمرَّ سدًى، وأنّ القتلة المستوطنين وجنود الاحتلال سيدفعون ثمن جرائمهم بعمليّاتٍ نوعيّةٍ متجدّدة".