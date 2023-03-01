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شؤون فلسطينية

سلطة جودة البيئة تعقد اجتماعًا لأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ بمشاركة البنك الدولي

سلطة جودة البيئة تعقد اجتماعًا لأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ بمشاركة البنك الدولي
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة جودة البيئة اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء، في فندق الكرمل برام الله بحضور رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي ومشاركة السيد ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وافتتحت د. التميمي، الاجتماع مشيرة بأنه هو الأول لهذا العام للجنة الوطنية لتغير المناخ ويأتي لإطلاعكم على صورة التطورات والإنجازات في ملف تغير المناخ وعلى مراحل إعداد تقرير تغير المناخ والتنمية في فلسطين والذي يعكف على إعداده البنك الدولي لعرضه في مؤتمر الأطراف 28 المنوي عقد في دولة الإمارات.

وأكدت د. التميمي أن موضوع تغير المناخ موضوعا عبر قطاعي ومسؤولية جماعية ونحن كسلطة جودة البيئة نعمل كمسيرين ونقطة اتصال وطنية مع صناديق المناخ للمساعدة في تنفيذ تقرير المساهمات المحددة وطنيا والخطط التنفيذية المختلفة للقطاعات المختلفة مثل الطاقة والزراعة والمياه، وهو ما يتطلب العمل بروح الفريق لتنفيذها.

وأثنت على دور اللجنة الوطنية في تحديد أثر التغير المناخي على القطاعات المختلفة ووضع رؤية مستقبلية للتعامل مع التغير المناخي وتحديد الأولويات الوطنية وضمان تكامل الخطط الوطنية المتعلقة بالتخفيف والحد من مخاطر الكوارث.

وبدوره، أكد ستيفان إمبلاد، بان العمل المناخي أولوية رئيسية شاملة بالنسبة لمجموعة البنك الدولي مشيرا إلى أن تحديد التدخلات الإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعكس الأولويات الفلسطينية للبنك الدولي، مشيرا بان التدخلات الإنمائية تساهم في تعزيز القدرة على الصمود في ظل تحديات التنمية المحلية.

وشمل الاجتماع مناقشات حول الأنشطة الحالية لتغير المناخ والتنمية وعرض عام حولها، وعرض تقديمي جماعي مصغر حول العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء والتنمية الحضرية والصحة والحماية الاجتماعية.


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