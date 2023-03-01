توتر يسود سجن النقب بعد فرض عقوبات جديدة على الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن حالة من التوتر والاستنفار تسود في هذه اللحظات سجن "النقب" وذلك بعد محاولة إدارة السجن فرض عقوبات جديدة على الأسرى".وأوضحت الهيئة في تصريح مقتضب: أن "الاحتلال قام باستدعاء قوات احتياط من الشرطة الإسرائيلية وسط حالة من التوتر والغليان داخل السجن".من جانبها، أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات القمع التابعة لإدارة السجون تنفذ هجوماً كبيراً على أقسام سجن النقب وتستخدم الضرب والقوة المفرطة، والأسرى يحرقون غرف في قلعة أحد الأقسام.بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى: إن: "وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم قسم (6) في سجن النقب، وتصادر الأجهزة الكهربائية وتحول القسم إلى زنازين".وتابع أن: "الأسرى الإداريون يجرون مناقشات وحوارات للرد على قرارات إدارة سجن النقب والتي تستهدف حقوقهم".ويخوض الأسرى لليوم السادس عشر على التوالي عصياناً، ضد الخطوات التي اتخذتها إدارة سجون الاحتلال للتضييق عليهم.