الخارجية: نتابع حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان ومعلومات أولية بوجود فلسطينيين على متنه

رام الله - دنيا الوطنصرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع باهتمام كبير حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية صباح هذا اليوم.وأشار السفير الديك إلى أن المعلومات الأولية التي وصلت لسفارة دولة فلسطين تفيد بوجود مواطنين فلسطينيين كانوا على متنه.وقال إن:"سفارة فلسطين لدى اليونان تتابع هذه القضية المأساوية مع السلطات اليونانية المختصة للحصول على المزيد من المعلومات الرسمية بشأن هذه القضية".