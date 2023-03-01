شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية ويبدأون اليوم بالإرباك الليلي

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية ويبدأون اليوم بالإرباك الليلي
أسرى فلسطينون
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى في سجون الاحتلال يصَّعدون من خطواتهم الاحتجاجية بشكل تدريجي وصولاً للإضراب المفتوح عن الطعام في رمضان واليوم الأربعاء سينفذون خطوة الإرباك الليلي داخل السجون.

وبيَّن مركز فلسطين أن الإرباك الليلي سيبدأ الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويشمل الطرق المستمر على الأبواب والتكبير داخل الغرف بشكل موحد، والقرع بما يتوفر من أدوات طعام، وذلك لأحداث جلبه وإرباك لدى إدارة السجون وإيصال رسائل بجدية خطوات الأسرى حتى تحقيق مطالبهم، وتستمر الفعالية حتى منتصف الليل.

وأوضح مدير المركز الباحث، رياض الأشقر أن الأسرى ماضون فى خطواتهم الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بشكل متدرج ومتصاعد، حيث تم بالأمس إقرار عدة خطوات جديدة للاحتجاج على العقوبات التي أقرها المجرم بن غفير مؤخراً، وتمثلت فى البدء فى الإرباك الليلي وإعادة وجبتى طاعم يوم غد الخميس والاعتصام فى الساحات بعد صلاة الجمعة لوقتٍ محدود، مع ارتداء ملابس "شاباص" حتى مساء السبت إضافة إلى خطوة العصيان المستمرة منذ 16 يوماً.

وأشار الأشقر إلى أن خطوات الأسرى الاحتجاجية ستستمر في التصاعد ضمن خطة الاستعداد للمعركة الكبرى المقررة في الأول من رمضان تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة) والتي يشارك فيها أكثر من أربعة آلاف أسير للدفاع عن مكتسباتهم التي حققوها بالتضحيات على مدار عشرات السنين.

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