شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى: قرار إبعاد الأسير منير الرجبي عن مدينة حيفا جريمة ضد الإنسانية

وزارة الأسرى: قرار إبعاد الأسير منير الرجبي عن مدينة حيفا جريمة ضد الإنسانية
الأسير منير الرجبي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم، إن "قرار الاحتلال بإبعاد الأسير منير الرجبي (50 عاماً) عن موطنه الأصلي حيفا بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال وقبل موعد الإفراج عنه بأيام قليلة، وسحب إقامته يرقى لأن يكون جريمة ضد الإنسانية واستمرار لسياسة تطهير عرقي بحق أهلنا في الدخل والقدس".

وأكدت الوزارة أن "الاحتلال يواصل بشكل ملحوظ استهداف الوجود الفلسطيني في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 عبر مخططات خطيرة تستهدف الأسرى والأسرى المحررين بإبعادهم ومصادرة ممتلكاتهم، وهو ما يؤشر على التطور الخطير في العقلية والجنوح نحو التطرف بشكل أكبر".

وأضافت الوزارة أن "الاحتلال يسعى لشرعنة كل هذه الخطوات وإسنادها إلى قوانين وتشريعات، تضمن له الهروب من المسائلة والعدالة الدولية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف هذا التدهور الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة".

وأكد على أن "الموقف الذي تتخذه المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية من صمت وتخاذل يُعد عاملًا مشجعًا للاحتلال، وهو بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في هذه الجرائم ضد الأسرى وتصاعدها بشكل خطير".

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