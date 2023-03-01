شؤون فلسطينية

المطران حنا: مواصلة حصار نابلس وأريحا سياسة عقاب جماعي

المطران حنا: مواصلة حصار نابلس وأريحا سياسة عقاب جماعي
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الأربعاء، إن "مواصلة واستمرارية حصار نابلس وأريحا إنما هي سياسة عقاب جماعي وسياسة مقيتة تحمل أبعادا عنصرية وإمعانا في ممارسة الظلم والاستبداد والقهر بحق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف المطران حنا: "إنها جرائم مروعة بحق الإنسانية أن يُحاصر الفلسطينيون في مدنهم وبلداتهم وهذه وصمة عار في جبين الإنسانية، فالعالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان يجب أن يلتفت إلى حقوق شعبنا وما يتعرض له من مظالم".

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