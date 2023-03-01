التعاون الإسلامي والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة تناقشان سبل ووسائل تعزيز التعاون المشترك

التقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بأنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، في مقرها بجنيف، يوم الإثنين الماضي، على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.





وناقش الجانبان ضرورة توجيه الهجرة لخدمة التنمية المستدامة، والتصدي للصور النمطية السلبية عن مهاجرين وتنفيذ حلول دائمة عبر من خلال الربط بين الأعمال الإنسانية والإنمائية والسلام.







واتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك المشاورات والحوار الاستراتيجي والتنسيق.

رام الله - دنيا الوطن