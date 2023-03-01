دولي

رئيس شاباك السابق يشن هجومًا على حكومة نتنياهو ويُحذر من حرب أهلية

رئيس شاباك السابق يشن هجومًا على حكومة نتنياهو ويُحذر من حرب أهلية
حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس شاباك السابق، يوفال ديسكين، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يترأسها زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو.

وقال ديسكين خلال مشاركته في المظاهرات ضد الإصلاح القضائي: إنه "في عهد هذه الحكومة تدهور الأمن القومي إلى أدنى مستوى له".

وأضاف: "ربما يكون الأسوأ في تاريخنا، هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة إرهابية كاملة".

وأكمل ديسكين: "قد ينتهي بنا المطاف لبداية حرب أهلية بسبب هذه الحكومة البائسة، لقد فككوا وحدتنا".

وتظاهر عشرات الإسرائيليين من مدن مختلفة تمهيدًا لمسيرات أكبر ستنظم في ساعات المساء تزامنًا مع انعقاد جلسة (كنيست) احتجاجًا على مشاريع قوانين الإصلاح القضائي.

وأفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، بأن متظاهرين أوقفوا حركة القطار في تل أبيب، احتجاجًا على مشاريع قوانين الإصلاح القضائي.

وبحسب قناة (كان)، فإن احتجاجات ستعم المدن اليوم ضد التعديلات في جهاز القضاء الإسرائيلي.

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