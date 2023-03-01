لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محاصرة مدينة أريحا، وإغلاق مداخلها و مخارجها، وسط عمليات تفتيش دقيقة لمركبات الفلسطينيين التي تمر من خلال تلك الطرق، ما يعيق حركة وصولهم لأعمالهم.كما وأغلقت قوات الاحتلال طرقا ترابية عند مزارع نخيل فلسطين شمال المدينة، وجنوب مخيم عقبة جبر.بدوره، قال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، إن المحافظة مغلقة بشكل محكم، وفي ظل عمليات التفتيش الدقيق، فإن هناك أزمة كبيرة يحتاج فيها الفلسطيني لساعات حتى يتمكن من الخروج منها.وأشار إلى أن الطرق الفرعية والمزارع تم إغلاقها بأسلاك شائكة مع تواجد لدوريات جيش الاحتلال. وفق (عرب 48)وأشار إلى أن عصابات المستوطنين يتواجدون على الطرق الفرعية والترابية ويعتدون على مركبات الفلسطينيين.