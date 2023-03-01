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المغرب تعلّق رسمياً على تقارير إرسالها دبابات لأوكرانيا

المغرب تعلّق رسمياً على تقارير إرسالها دبابات لأوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علّق وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على تقارير تسليم المغرب 20 (دبابة T-72) لأوكرانيا خلال شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وفي التفاصيل، أكد بوريطة أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، "ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للخارجية النمساوية، بيتر لونسكي، عقب مباحثاتهما الثلاثاء بالرباط، ردا على طلب التعليق على تقارير عن تسليم المغرب دبابات لأوكرانيا وسبب تصويت المغرب لصالح قرار مناهض لروسيا في الأمم المتحدة.

وأضاف بوريطة أن المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن المغرب "يعبر بشكل واضح عن موقفه" ودائما ما يصوت بالإيجاب عن القرارات "المرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق تناقلت وسائل إعلام تقارير زعمت أن المغرب أرسل في يناير الماضي حوالي 20 دبابة  T-72، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، ليصبح أول دولة إفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.

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