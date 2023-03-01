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غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات

غوتيريش يصل العراق في أول زيارة منذ 6 سنوات
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطار⁧ بغداد، أمس الأربعاء، ⁩في أول زيارة منذ ست سنوات.

واستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين غوتيريش في مطار بغداد الدولي، حيث نشرت الخارجية صورًا من اللقاء الذي جمع الجانبين.

بدوره، قال الأمين العام لدى وصوله إلى العاصمة العراقية: "تسعدني كثيرا العودة إلى بغداد"، مشيرا إلى أن "هذه زيارة تضامن. تضامن مع الشعب والمؤسسات الديمقراطية في العراق، وتضامن معناه أن الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً دعم توطيد مؤسّسات البلاد". وفق (روسيا اليوم)

وأعرب الأمين العام في تصريحه عن "ثقته بأن العراقيين سيتمكّنون من تجاوز الصعوبات والتحدّيات التي يواجهونها بفضل حوار مفتوح وشامل"، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها الذين غادروا البلاد.

كما وأعرب عن أمله في أن يكون للعراق "مستقبل سلام وازدهار مع مؤسسات ديمقراطية متينة".

وتعود آخر زيارة لغوتيريش إلى العراق إلى ربيع 2017.

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