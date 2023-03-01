الاحتلال يشن مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مداهمات واعتقالات جديدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها سرقة مبلغ مالي من شاب بنابلس قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف رامي حسن (20 عاماً) من بلدة قصرة شرق نابلس، واستولت على مبلغ مالي قدره (9700 شيكل) وهاتف نقال.في غضون ذلك، تواجدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافات عسكرية، على حاجز الحمرا شمال شرق نابلس.وطالت اعتقالات الاحتلال شاباً من قلقيلية، وهو شافي محمد شافي (21 عاما)، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.