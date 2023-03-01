حسين الشيخ يُعقب على نية كنيست التصويت بشأن مشروع قانون إعدام الأسرى





وتصوت الهيئة العامة لكنيست الإسرائيلية، اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل مستوطنين.



وبحسب إذاعة (كان)، فإنه سيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.



وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على كنيست للتصويت عليه.

رام الله - دنيا الوطنعقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، على نية كنيست الإسرائيلي التصويت على مشروع قانون عقوبة "الإعدام" للأسرى.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "‏تشريع عقوبة الإعدام بحق مناضلي الحرية الفلسطينيين من قبل كنيست الإسرائيلي هو استمرار في نهج العنصرية والفكر الاستعماري".كما واعتبره هروبًا من حقيقة إنه مُحتل وخارج سياق التاريخ وضارب للشرعية الدولية بعرض الحائط، مضيفًا: "من يجب أن يحاكم على جرائمه هو الاحتلال وليس شعب يرزح تحت وطأة المحتلين وبطشهم".