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تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

تونس تطالب البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في البلاد بعدم التدخل في شؤونها الداخلية مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها.

وقالت الوزارة في بيان: "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

يأتي موقف الوزارة "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس"، بحسب بيان الوزارة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد وصف المتهمين "بالمتآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، فيما لم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.

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