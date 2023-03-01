دولي

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم بين قطارين في اليونان
حادث تصادم بين قطارين في اليونان
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً مصرعهم فيما أصيب 85 آخرين في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان، اليوم الأربعاء.

وقال متحدّث باسم فرق الإطفاء اليونانية، في تصريحات صحفية إنه "حتى الآن تم العثور على 29 شخصاً موتى، لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكباً في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرق البلاد، فيما تم إجلاء نحو 250 راكباً بسلام إلى تسالونيكي في حافلات، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وعرضت (محطة سكاي) التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها مع وجود أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلاً عن الحطام المتناثر على الطريق.

وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحملون كشافات داخل العربات بحثاً عن الركاب المحاصرين.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في تصريحات صحفية، إن "إجلاء الركاب جار في ظروف صعبة للغاية نظراً لخطورة اصطدام القطارين".

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