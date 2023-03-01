شؤون فلسطينية

كنيست يصوت اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى

كنيست يصوت اليوم على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
تصوت الهيئة العامة لكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم بقتل مستوطنين.

وبحسب إذاعة (كان)، فإنه سيتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال المشاريع التي ستطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على كنيست للتصويت عليه.

وكان زعيم حزب القوة اليهودية، المتطرف إيتمار بن غفير، دعا أحزاب الائتلاف الحكومي للتصويت على مشروع القانون في كنيست وعدم ربطه بأي خلافات أخرى داخل الائتلاف.

ويدور الحديث عن أن حزب يهدوت هتوراه لن يدعم مشروع القانون، بينما أعلن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وهو من أحزاب المعارضة، عن نيته التصويت لصالح مشروع القانون.

وحاول وزراء وأعضاء كنيست من (ليكود) تأجيل تقديم مشروع القانون من خلال الاتصال مع بن غفير وأقطاب أحزابه، إلا أنهم رفضوا ذلك.

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