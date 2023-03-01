شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار ارتفاع درجات الحرارة

الطقس: استمرار ارتفاع درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، دافئاً الى حار نسبي في معظم المناطق وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الخميس، يكون الجو حارا نسبيا وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي حارا نسبيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط  ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

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