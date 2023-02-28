شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يُقدم تبرعًا ماليًا بهذه القيمة لصالح أونروا في فلسطين

الاتحاد الأوروبي يُقدم تبرعًا ماليًا بهذه القيمة لصالح أونروا في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يتبرع بمبلغ 82 مليون يورو لأونروا في عام 2023
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تبرعه هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، إنه "ومن خلال هذا التبرع، وتماشيا مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وأونروا للأعوام 2021-2024، يقدم تبرعا حيويا وموثوقا ويمكن التنبؤ به لتمكين الوكالة من الوفاء بمهام ولايتها وحماية ومساعدة لاجئي فلسطين ولعب دور عامل استقرار في المنطقة".

وأعرب المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: "أشعر بالامتنان البالغ لدعم الاتحاد الأوروبي القوي والموثوق للأونروا وللملايين من لاجئي فلسطين".

وأضاف أن "التمويل متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على التزامه برفاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

وتابع: "ما تزال الوكالة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة عملياتها، واضعة مصلحة اللاجئين في صلب عملها"، مشيرا إلى أن "تبرعات الاتحاد الأوروبي ستساعدنا في الحفاظ على الخدمات الحيوية في أرجاء المنطقة، بما في ذلك التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي، مثلما ترسل رسالة أمل في وقت يعاني فيه لاجئو فلسطين من أسوأ الظروف الاجتماعية الاقتصادية منذ سنوات".

وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "إن مساهمة الأونروا في حياة لاجئي فلسطين تظل لا غنى عنها ودورها في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة المعقدة والصعبة للغاية أمر لا جدال فيه".

وأضاف أن "هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 82 مليون يورو تظهر مرة أخرى التزامنا ودعمنا الطويل الأمد للوكالة وموظفيها البالغ عددهم 28,000 موظف يقدمون الخدمات الرئيسة عبر أقاليم عملياتها الخمسة".

وتابع: "إننا جميعا نتحمل مسؤولية جماعية تجاه لاجئي فلسطين من أجل استدامة عمل الأونروا، وعلينا أن نقدم، لهذا الغرض، تمويلا متعدد السنوات يمكن التنبؤ به وموثوقا به"، لافتا إلى أن "الوضع المالي لأونروا ما يزال حرجا وهناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي من مجتمع المانحين الأوسع من أجل منع أي انقطاع في خدمات أونروا".

وقال: "سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الأونروا وتشجيع الإصلاحات الداخلية والمساهمة في تقديم خدمة أفضل للاجئي فلسطين، ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحافظ على الأمل في الوقت الذي نعمل فيه من أجل مستقبل أفضل للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال استعادة الأفق السياسي".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثالث أكبر مانح لأونروا، حيث تبرع للميزانية البرامجية للوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022"، مشيرا إلى أن "الدعم المتوقع والموثوق به من الاتحاد الأوروبي قد مكّن أونروا من تقديم الخدمات الأساسية عند الخطوط الأمامية للاجئي فلسطين، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات وذلك في أرجاء أقاليم العمليات الخمسة".

وأضاف البيان: "في غياب حل سياسي للنزاع، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا رئيسيا للوكالة، حيث يدعم جهودها لمساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم على الرغم من ظروفهم الصعبة".

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